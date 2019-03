PR felicita homólogo namibiano pelo 21 de Março

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou nesta quinta-feira uma mensagem de felicitações ao seu homólogo da Namíbia, Hage Geingob, por ocasião dos 29 anos de independência daquele país vizinho, que hoje se assinalam.

“Em nome do Povo Angolano, do Executivo e no meu próprio”, felicito o “Governo e o Povo irmão da Namíbia, pela celebração do vigésimo nono aniversário da independência nacional”, refere a mensagem a que Angop teve acesso hoje.

O Chefe de Estado angolano destacou, na missiva a Hage Geingob, os avanços registados pela Namíbia em prol da consolidação da democracia e do desenvolvimento económico e social, o que tem contribuído para o fortalecimento do projecto comum de integração regional.

Na nota de felicitações, o Presidente João Lourenço reiterou o desejo do Executivo angolano continuar a aprofundar e reforçar os laços de amizade, solidariedade e cooperação existentes entre os dois países.

Angola e a Namíbia desenvolvem relações de amizade e cooperação baseadas num passado comum.

Entre os dois países existem acordos de cooperação em diversos sectores, destacando-se os entendimentos sobre isenção de vistos, nos domínios da defesa, indústria, comércio, energia, pescas, obras públicas, turismo, transportes aéreos e rodoviários.

Angola apoiou a luta de libertação nacional da Namíbia, dirigida pela SWAPO, que foi reconhecida pelas Nações Unidas, em 1971, como o único e legítimo representante do povo namibiano.