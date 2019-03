Pesca desportiva: Team Kuxica vence 5ª edição do Lobito Grand Slam

O Team Kuxica, do Clube Náutico da Ilha de Luanda, sagrou-se vencedor da 5ª edição do Lobito Grand Slam 2019, que disputou quatro provas de pesca desportiva ao corrico de alto, envolvendo 23 equipas das zonas norte e sul do país.

A segunda posição coube à equipa Monster FT, com 7824 pontos, seguindo-se o conjunto do Calulo, com 7726 pontos, no 3º lugar. O Team Náutico é o quarto, com 6897 pontos, enquanto a Akwalunga é a 5ª classificada, ao somar 6393 pontos.

No topo dos melhores pescadores do V Lobito Grand Slam figura Kevin Jongschaap, com sete exemplares de bicos capturados, sendo que Éder Pina e Richard McPherson, com seis exemplares cada, ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente, da tabela classificativa.

Segundo o júri do torneio, durante quatro dias (de 16 a 19 de Março), foram capturados 128 bicos, dos quais cinco Blue Marlim e 123 Veleiros. Entretanto, junta-se ainda outros 28 Atuns e sete Dorados.

Realce ainda para o pescador Paulo de Jesus, da equipa Os Malembeiros, que capturou o maior exemplar de Dorado, de 13 quilos, enquanto Sadiq Nizar do Kuxica, capturou o maior Atum que pesou 15, 1 kg.

De acordo com o representante do corpo de júri, António Rodrigues, a prova decorreu bem e as embarcações conseguiram lidar com as adversas condições climatéricas em alto mar.

Acrescentou ainda que na costa angolana abundam exemplares de Atuns e Dorados, mas também podem ser encontrados espécies de bico muito apetecíveis pelos pescadores como o Blue Marlim e White Marlim (não foi capturado desta vez) e Veleiro.

A marina do Clube Náutico da cidade do Lobito, na província de Benguela, foi o ponto de partida e chegada das 23 embarcações em prova que navegaram a distâncias de 25 a 30 milhas da costa.

Inicialmente estavam inscritas 28 equipas, tendo cinco delas (a maioria da zona norte) desistido às vésperas da prova, por avaria nos motores das embarcações.