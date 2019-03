Oportunidades de mudar o mundo

O trabalho voluntário ou engajamento social traz tantas oportunidades que é possível escrever um livro sobre elas, isso é uma ideia, hummm.

Sim, seria possível escrever muitas páginas com vários capítulos para apresentar de forma didática cada oportunidade existente no mundo sobre o assunto, mas não será aqui que vamos fazer isso, quero aqui dar pinceladas no assunto transformando-o em assunto possível de ser tratado de forma simples e cotidiana.

Sei que entre os assuntos importantes, como diz o comentarista esportivo Milton Neves, “O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes”, essa frase, que já foi atribuída a Nelson Rodrigues, Arrigo Sachi (segundo o wikipédia), Milton Neves e até ao Arnaldo Jabor, então ficaria assim: O voluntariado é a coisa mais importante entre as menos importantes.

Pode ser assim para muitos, mas eu encaro e vejo como uma das coisas muito importantes para a manutenção da nossa sociedade e a melhoria dela.

Por isso as possibilidades são tantas e precisamos falar mais delas, assim sendo vamos a elas.

Que tantas possibilidades são essas? Em primeiro lugar podemos dividi-las em grandes causas, como por exemplo: Meio Ambiente, criança e adolescente, idosos, saúde, animais, mobilidade, cultura, educação, ciência, combate a fome, catástrofes, refugiados, vitimas de violência, desaparecidos, saúde mental, deficiência, direitos humanos, entre outros.

Viram quantas possibilidades e com certeza não listei algumas. Esses são os temas macros de possibilidades, agora dentro de cada um desses temos os subtemas que são mais uma infinidade de possibilidades, portanto não estou exagerando quando digo que existe uma possibilidade de engajamento social para cada habitante da terra, com certeza as possibilidades são gigantescas.

Outro fator interessante do trabalho voluntário é que muitas possibilidades podem acontecer em praticamente todas as cidades, sem distinção de tamanho ou localização.

Vou comentar sobre algumas das causas macros, as mais conhecidas e vamos falar também do desconhecido para que possamos conhecer mais e quem sabe se identificar com uma delas.

Possibilidades, esta é palavra que me move hoje.

* Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista (MTB 0084753/SP), radialista (DRT 22.201), conteudista e Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade social empresarial.