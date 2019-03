Itália: Motorista sequestra e ateia fogo em autocarro cheio de crianças

Algumas crianças e dois adultos foram levados ao hospital por leve intoxicação pela fumaça, mas ninguém sofreu ferimentos graves

Um autocarro escolar lotado de crianças foi sequestrado e incendiado por seu próprio motorista nesta quarta-feira (20), nos arredores de Milão, em um aparente protesto contra os afogamentos de migrantes no Mediterrâneo, disseram autoridades italianas.

O suspeito, Ousseynou Sy, cidadão italiano de 47 anos de origem senegalesa, está sob custódia da polícia. Ele foi acusado de sequestro e de tentativa de massacre para fins de terrorismo. Todos os 51 alunos da escola de ensino médio Valiati di Crema escaparam ilesos.

Os estudantes, segundo explica o Notícias ao Minuto, regressavam de uma excursão com três acompanhantes adultos quando o motorista mudou de direção em San Donato Milanese, a 13 quilômetros de Milão, e fez os passageiros reféns.

“Ele gritou: ‘Parem com as mortes no mar, eu vou fazer um massacre'”, disse o porta-voz da polícia, Marco Palmieri. Uma garota não identificada disse que Sy culpou os vice-primeiros-ministros Matteo Salvini e Luigi Di Maio pelas mortes de migrantes africanos no mar.

Uma das crianças conseguiu ligar para seus pais, que então informaram a polícia. Os policiais chegaram a tempo e bloquearam o autocarro, quebrando as janelas traseiras para tirar os passageiros antes que as chamas se espalhassem.

Um vídeo postado no site do jornal italiano Corriere Della Sera mostra o motorista batendo o autocarro em carros em uma rodovia pouco antes do incêndio. Crianças saem correndo entre os carros na pista e gritam “ajuda!”.

Algumas crianças e dois adultos foram levados ao hospital por leve intoxicação pela fumaça, mas ninguém sofreu ferimentos graves.

A polícia está investigando a casa do motorista. Ele já havia sido condenado por dirigir alcoolizado e por abuso sexual. “O Ministério do Interior trabalha para determinar se pode retirar a sua cidadania italiana”, informaram fontes ministeriais.