Homem mata esposa e a filha de três anos no Namibe

Uma mulher de 40 anos e a sua filha de três foram mortas terça-feira pelo marido e pai da criança na comuna da Bibala, a 160 quilómetros da sede da província do Namibe.

Segundo soube a Angop, o facto terá ocorrido por motivos passionais, tendo o presumível autor desferindo vários golpes nas vítimas com um objecto contundente, tendo causado morte imediata de ambas e, depois, atirado os corpos ao rio.

De acordo com o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal, subinspector José Lolinho João, o crime foi esclarecido, mas o presumível autor encontra-se em fuga e diligências estão em curso para a sua localização e detenção.

Aquele oficial disse, por outro lado, que está esclarecido o crime de assalto em algumas casas do bairro da Juventude, na localidade do Saco Mar, nos arredores da cidade de Moçâmedes, ocorrido no último fim-de-semana, sendo que os presumíveis autores vão ser entregues ao Ministério Publico junto do SIC para legalização da sua prisão.

Segundo o porta-voz do SIC, os indivíduos foram encontrados com diversos televisores plasmas e aparelhos de som em sua posse que serão entregues aos fiéis proprietários.

O oficial apelou a população a denunciar crimes que venham ocorrer nas suas comunidades para que os infractores possam ser responsabilizados judicialmente.