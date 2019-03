HGM regista 391 casos de doenças respiratórias agudas

Trezentos e 91 casos de doenças respiratórias agudas foram registadas no banco de urgência do Hospital Geral do Moxico (HGM), nos últimos sete dias, representando um aumento de 356 ocorrências comparativamente ao igual período anterior, escreve a Angop.

O facto foi avançado quarta-feira pelo chefe do banco de urgência da referida unidade sanitária, Jorge Lemos de Sousa, que apontou a irregularidade do clima da região como causa da proliferação de sinusites, laringites, amigdalites e laringofarigite, que provocaram o internamento de 44 doentes.

Quanto às doenças respiratórias baixas (bronquite, pneumonia, broncopneumonia, tuberculose pulmonar), Jorge Lemos de Sousa disse serem principalmente de origem bacteriana.

Explicou que a variação constante da humidade, calor e a ventilação da poeira faz com que afecte as pessoas desprevenidas de agasalhos.

Acrescentou que dos mil e 417 pacientes atendidos no mesmo período, cinco faleceram por acidente vascular cerebral, gastroenterite, sepsis-neonatal e broncopneumonia.

O chefe do banco de urgência apontou as doenças respiratórias agudas, a malária, doenças digestivas, hipertensão arterial, como as patologias mais frequentes na região.