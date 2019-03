Especialistas em resgate já salvaram mais de 40 mil pessoas em Sofala

Ao todo são 120 especialistas em buscas e resgate envolvidos na operação de salvamento das vítimas do Idai, os quais trabalham com 11 helicópteros, 15 barcos, 2 aviões, 2 navios, 8 camiões e 30 telefones satélites. Até ao momento, já foi possível resgatar 40 mil pessoas das mais de 100 mil que estão à espera de salvamento. Esta quarta-feira, as buscas foram suspensas devido ao mau tempo que não permite que as aeronaves sobrevoam a região.

Não obstante, no centro de operações recém-criado e que funciona no Aeroporto da Beira, divergem técnicos e especialistas provenientes de diversos países e organizações que logo à primeira hora predispuseram-se a ajudar Moçambique neste momento de calamidade. Estes juntam-se ao INGC e às Forças Armadas de Defesa de Moçambique nas acções de busca e salvamento, bem como de distribuição de alimentos e outros produtos de primeira necessidade.

Enquanto se coordena a busca e salvação, outro grupo coordena o processo de distribuição de produtos alimentares e medicamentos que é dirigido pelo Programa Mundial de Alimentação. Camionetas entram na pista do aeroporto para levar os produtos ao helicóptero da Força Aérea Sul-africana e posteriormente distribuídas em locais inacessíveis via terrestre.

As agências das Nações Unidas também se encontram na Beira para prestar assistência. Logo às primeiras horas da manhã, oficiais da força aérea sul-africana, que está a dirigir as acções de busca juntamente com um grupo de nadadores salvadores e mergulhadores, bem como um grupo de voluntários sul-africanos em acções de resgate, concertam no aeroporto as operações de salvamento das pessoas que continuam sitiadas ou em árvores e tectos de edifícios em Búzi.