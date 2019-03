“Equilíbrio a Quatro Mãos” na galeria Tamar Golan

“Equilíbrio a Quatro Mãos” é o título da exposição de pintura dos artistas plásticos Clara Monteiro e Mumpasi Meso, a inaugurar na Galeria Tamar Golan na próxima Sexta-feira 22 de Março às 18:00 horas. A exposição ficará patente ao público até ao dia 15 de Abril, podendo ser visitada de Segunda-feira a Sábado, entre as 12:30 e as 19:30 na galeria de arte contemporânea da Fundação Arte e Cultura, na baixa de Luanda.

Em catorze telas os criadores recorrem a várias técnicas, viajam pelo surrealismo e trazem à tona reflexões que, através da tinta e do pincel, procuram encontrar um fio condutor da vida, como fez Leonardo Da Vinci no seu manuscrito “Busque o Equilíbrio”. Nesta corrente de pensamento, Clara e Mumpasi cruzam os caminhos para uma vivência marcante, mostrando pela arte a necessidade do equilíbrio também para os outros sectores da sociedade.

Por essa razão, defendem, “o equilíbrio é percebido quando o suporte da composição e os elementos visuais se encaixam harmoniosamente, criando ritmo”. Esse ritmo, afirmam os artistas, afirma-se em detrimento das questões sociais, económicas e culturais. Mas enquanto Mumpasi prefere “escrever” as emoções com as técnicas mistas, Clara desenha o seu percurso em acrílico. O resultado é um equilíbrio a quatro mãos.

Os artistas

Clara Monteiro

Nascida em Luanda, Clara Monteiro começou a sua trajectória artística em 1970, passando a dividir a vida artística entre a pintura e a música, “pintando as canções da história”, área em que fez a sua formação académica. Participou em diversas exposições colectivas e individuais em Angola e no estrangeiro, designadamente na Etiópia, em França e em Portugal. Para além de artista plástica, Clara Monteiro é cantora, compositora e historiadora.

Mumpasi Meso

Nascido em 1984 na província do Zaire, Mumpasi Meso fez as primeiras linhas ainda menino, influenciado pelo progenitor, Za Meso Mumpasi, também pintor. E foi essa “paixão” que o levou a licenciar-se em Pintura pela Academia de Belas Artes de Kinshasa, República Democrática do Congo, para a concretização do seu sonho. Na sua já longa carreira, o artista conta com exposições colectivas e individuais em Angola e no estrangeiro, residências artísticas dentro e fora do país e prémios nacionais e internacionais.

Sobre a exposição

“Com base nos manuscritos de Leonardo Da Vinci Arte/Scienza “ Busque o Equilíbrio “ vivemos numa sociedade que busca o excesso para evitar a carência. Mas a saturação e o vazio são condições que impedem a alma de alcançar a sua plenitude, pois a constância não pode existir na instabilidade dos desejos da personalidade.

A arte de harmonizar as forças visuais. O equilíbrio é percebido quando o suporte da composição e os elementos visuais se interagem harmoniosamente, elementos básicos como ponto, a linha, o contorno, a forma, a textura, o tom, a cor e a luz elementos esses que formam uma composição, devem ser colocados de maneira que se relaccionem entre eles, e dentro do conjunto criando ritmos, tensões, direcções.

Estes trabalhos dos artistas Mumpasi Meso e Clara Monteiro inserem-se na instigação deste pensamento, baseado nos sete princípios de Leonardo Da Vinci, apoiado na obra de Michael Gelb “Aprenda a pensar como Leonardo Da Vinci”.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicações)