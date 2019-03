Dia Mundial da Água celebra-se sexta-feira

Assinala-se nesta sexta-feira, 22 de Março, o Dia Mundial da Água, instituído pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, com o objectivo de chamar a atenção para a importância e para a escassez desse importante bem natural.

No dia 22 de Março de 1992, a ONU divulgou um documento que passou a denominar-se de “Declaração Universal dos Direitos da Água”. Trata-se de um documento relevante, contendo medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência das populações e dos governantes para a questão da água.

Um dos pontos do documento diz que “o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra.

Acredita-se que a data é também destinada à discussão e reflexão sobre os diversos temas relacionados com este importante bem natural que, como sabemos, tende a ser cada vez mais limitado.

Em Angola, há muito que as políticas públicas sobre o uso, gestão e preservação dos recursos hídricos lutam para estar de encontro os interesses das populações.

O Executivo pôs em marcha o “Projecto Água para Todos”, cujos resultados são animadores. Inaugurado na comuna de Cabiri, província do Bengo, em 2007, antecedido por projectos-piloto nas províncias de Cabinda, Uíge, Benguela e Bengo.

A execução do programa, que visa garantir o acesso à água potável a pelo menos 80 por cento da população rural, está sob a responsabilidade dos governos provinciais.

Hoje, os níveis de acesso à água aumentaram em todo o país embora ainda tenham que melhorar e, graças à estratégia do Executivo, todas as províncias têm, em execução, programas para captação, tratamento e distribuição de água.

O “Projecto Água para Todos” está a atingir os índices de cobertura de, pelo menos, 80 por cento da população, abrangendo todas as regiões do país. Trata-se do cumprimento das metas traçadas pelo Executivo que visam a garantia de água com qualidade a todas as comunidades.

A primeira fase do “Projecto Água para Todos” começou em 2007 e a segunda fase, foi marcada em 2013, mas até agora continua-se a implementação deste mesmo projecto, de modo a estar mais próximos do cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.

O Estado está a fazer as apostas em investir somas para levar a todas as comunidades água potável. E esse esforço exige da parte dos consumidores maior responsabilidade, não apenas na racionalização dos consumos mas sobretudo na preservação dos equipamentos.

Visando este objectivo, anualmente o dia Mundial da Água aborda um tema específico de extrema importância para a sobrevivência humana. O tema de 2018 foi “Soluções Naturais para a Água“. O tema de 2019 ainda não foi divulgado pela ONU.

A conscientização sobre a urgência da economia de água e o seu uso responsável é uma das principais metas do Dia da Água.

A água potável é um direito humano garantido por lei desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Mesmo o nosso planeta sendo constituído por aproximadamente 70% de água, apenas 0,7% de toda a água do mundo é potável. É considerada água potável aquela água que é adequada para o consumo humano.

De realçar que a Água faz parte do património do planeta.