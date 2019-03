Descarga eléctrica mata duas irmãs e fere seis pessoas na Ganda

Duas irmãs morreram e seis outras pessoas ficaram feridas, nesta quarta-feira, no município da Ganda, província de Benguela, em consequência de uma descarga atmosférica que as atingiu, enquanto chovia torrencialmente na região, soube-se hoje.

Trata-se de uma jovem de 18 anos de idade e de sua irmã menor de cinco, que residiam no bairro Esperança, periferia da cidade da Ganda.

Abordado pela Angop no local do incidente, o pai das vítimas mortais, Manuel Tchissoka, explicou que o facto ocorreu numa altura em que ele e a esposa encontravam-se ausentes de casa.

Segundo contou, em função da forte chuva, acompanhada de trovoadas, rajadas de vento e relâmpagos, as irmãs, por se encontrarem sozinhas em casa, decidiram abrigar-se em casa de um vizinho, onde, na altura, sabiam que estavam pessoas adultas.

“ Tão logo preparavam-se para entrar em casa do vizinho, onde esperavam encontrar melhor protecção, foram atingidas por um raio fulminante, que feriu ainda algumas pessoas que estavam na altura nessa residência”, relatou.

O funeral das vítimas aconteceu há instantes, no cemitério do Bairro do Silvino.

Entretanto, o administrador local, Francisco Rodrigues Prata, enviou uma equipa multissectorial ligada a administração municipal e autoridades tradicionais para acompanhamento das exéquias, em gesto de solidariedade para com a família das vítimas.

De igual modo, a referida equipa entregou bens alimentares, nomeadamente algumas quantidades de arroz, óleo vegetal, refrigerantes, farinha de milho, peixe e sal, bem como um montante financeiro, cuja fonte não revelou.

Nos últimos dias, o município da Ganda tem sido fustigado por fortes chuvas acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e descargas atmosféricas, que têm provocado vítimas humanas e danos materiais avultados. Por esse facto, a população local clama das autoridades a colocação de pára-raios.