Cuanza Sul: SIC apresenta suposto homicida foragido desde Dezembro

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Cuanza Sul apresentou hoje, na cidade do Sumbe, o presumível assassino, por estrangulamento, de uma cidadã de 18 ano de idade no bairro da Pedra, e que se encontrava foragido desde Dezembro de 2018.

Segundo Angop, identificado por Jacy, casado, de 28 anos, o presumível homicida vitimou a sua amante Benvinda Natália José Tombosi, depois de a ter violentada, por ciúmes, e pôs-se em fuga.

“Fruto de um trabalho de investigação da Polícia Nacional, foi possível capturar o suposto criminoso, na província do Cuanza Sul, no dia 13 de deste mês”, disse o porta voz do SIC, inspector-chefe Domingos Chitongua, sem contudo explicar em que município.

Ainda hoje, foi igualmente apresentado um cidadão identificado por Quemba ou Zito, solteiro de 30 anos, acusado de ter violado nove cidadãs com idades compreendidas entre 12 e 34 anos , no período de seis de Março de 2017 a 14 de Março do ano em curso.

O cidadão em causa, que gozava liberdade condicional, apôs ter sido condenado a 20 anos e dois meses de prisão, pela prática do mesmo crime, associado ao roubo. O mesmo atraia as vítimas, principalmente zungueiras, alegando que compraria os seus negócios, violava e se apoderava dos bens. .

Foram igualmente apresentados dois outros cidadãos, acusados da prática de furto de viatura, ocorrida no município do Amboim, bem como a posse e venda de estupefaciente (liamba) no Sumbe.