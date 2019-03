Cristiano Ronaldo multado em 20 mil euros

Cristiano Ronaldo foi multado esta quinta-feira pela UEFA pelos festejos no jogo com o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões.

De acordo com a Sic Notícias, em causa está o gesto do português na celebração do terceiro golo marcado ao Atlético de Madrid na segunda mão dos oitavos-de-final da liga milionária, no dia 12 de março. Cristiano Ronaldo imitou o polémico festejo que o treinador do Atlético de Madrid tinha feito na primeira mão dos oitavos, após a sua equipa marcar o segundo golo, brandindo as mãos junto à zona genital.

A multa aplicada ao internacional português é igual à que Diego Simeone recebeu após o festejo.