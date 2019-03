Chefes de Estado de Angola e Rwanda reforçam alianças

O Presidente João Lourenço reuniu-se ontem, em Luanda, com o seu homólogo do Rwanda, Paul Kagame, com quem abordou o reforço das relações bilaterais e a situação na região dos Grandes Lagos.

No final do encontro, de cerca de uma hora, no Palácio Presidencial, não foram feitas declarações à imprensa.

Mas está prevista, para hoje, uma conferência de imprensa dos dois Chefes de Estado, no Palácio Presidencial, antes de Paul Kagame regressar ao seu país.

No mês passado, Angola e o Rwanda assinaram, em Luanda, um acordo de cooperação em matéria de segurança e ordem pública.

O documento foi assinado pelo ministro do Interior, Ângelo Tavares, por Angola, e pelo ministro da Justiça e procurador-geral da República, Johnston Busingye, pelo Rwanda, que efectuou uma visita de dois dias a Angola. O acordo prevê a formação de agentes de segurança de outros países da região nos dois países, como forma de contribuir para a paz e estabilidade nos Grandes Lagos, onde Angola tem assumido um papel de liderança, bastante aplaudido pela comunidade internacional.

Os dois países acordaram ainda a assinatura de um memorando de entendimento para a extradição de presos, assistência mútua legal e administração da Justiça.

Em Luanda, o ministro da Justiça e procurador-geral da República do Rwanda manteve ainda encontros com o procurador-geral da República, Hélder Pitta Grós, e com o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz. O governante visitou o Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais “Osvaldo Serra Van-Dúnem”.

Angola e o Rwanda são membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), plataforma que tem servido para a promoção da paz e segurança na sub-região.

Os dois países têm já um acordo no domínio da aviação civil, assinado em Kigali, que visa estabelecer e operar serviços aéreos entre os dois Estados.

No ano passado, a ministra dos Negócios Estrangeiros do Rwanda, Louise Moushikiwabo, que veio a Luanda como enviada especial do Presidente Paul Kagame, afirmou que os dois Estadistas tencionavam incrementar “a agenda comum” de cooperação nas áreas de comércio e investimento. Em 2018, Eduardo Filomeno Leiro Octávio foi nomeado embaixador no Rwanda.