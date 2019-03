Brigitte Bardot causa revolta em ilha francesa por comentários em defesa dos animais considerados “racistas”

A autoridade mais graduada da ilha francesa de Reunião iniciou uma acção civil contra a ex-actriz e defensora dos animais Brigitte Bardot, nesta quarta-feira, depois de receber uma carta que as autoridades consideraram “racista”.

Na carta, enviada na terça-feira ao administrador de Reunião e à mídia local, Brigitte descreveu os habitantes da ilha do Oceano Índico como “aborígenes que preservaram os genes de selvagens” e repudiou o que chamou de tratamento bárbaro de animais por parte de uma “população degenerada”.

“Esta carta contém termos que são ofensivos e racistas para os habitantes de Reunião”, disse o administrador Amaury de Saint-Quentin em comunicado.

O advogado de Brigitte não estava disponível de imediato para comentar.

A Fundação Brigitte Bardot, que se dedica à protecção dos animais, disse que a carta da actriz foi uma iniciativa pessoal, sem relação com a instituição.

Brigitte, hoje com 84 anos, se tornou um símbolo sexual como atriz nos anos 1950. Ela estrelou diversos filmes e também conquistou fama como cantora e modelo, mas nas últimas décadas ficou mais conhecida como defensora do bem-estar dos animais.

Reunião é um departamento francês no exterior situado no sul do Oceano Índico, ao leste de Madagáscar, e é conhecido por seus vulcões e recifes de coral e sua floresta tropical.

Defensores dos direitos dos animais dizem que abusos de animais são comuns na ilha e que o sacrifício de animais é tolerado em certas cerimónias religiosas.