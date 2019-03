Brexit. Presidente do Conselho Europeu admite adiamento

O presidente do Conselho Europeu afirmou esta tarde que “à luz das consultas que fez nos últimos dias” acredita que “uma extensão curta” para o Brexit “será possível” mas sob condição de um voto positivo “do acordo de saída” no Parlamento britânico.

Em conferência de imprensa, Donald Tusk adiantou no entanto que “a questão sobre a duração de tal extensão continua em aberto”.

“A proposta da primeira-ministra May para o dia 30 de junho – que tem os seus méritos – cria uma série de questões de natureza legal e política”, afirmou o presidente do Conselho Europeu.

Uma situação que será discutida esta quinta-feira durante uma cimeira com os líderes europeus.

Pouco depois desta conferência de imprensa, na conta oficial do Twitter, Tusk publicou uma mensagem em que diz que “mesmo que a esperança de sucesso final pareça frágil, até mesmo ilusória, e embora o cansaço do Brexit seja cada vez mais visível e justificado, não podemos desistir de procurar – até o último momento – uma solução positiva”.

