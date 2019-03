BNA vai avaliar qualidade dos activos de 12 bancos em Abril

No acordo com o FMI estavam previstos serem oito os bancos cujos activos serão avaliados. Objectivo é aferir necessidades de recapitalização.

Afinal serão 12 e não 8 os bancos cujos activos serão alvo de uma avaliação pelo Banco Nacional de Angola (BNA) em Abril, apoiado por peritos externos, avançou esta semana o vice-governador do banco central, Tiago Dias.

Segundo avançou a agência Lusa, as instituições são BAI, BFA, BCI, BPC, BIC, Millennium Atlântico, Sol, BNI, BDA, BCA, Caixa Angola e BE.

Salientando que a avaliação constitui um exercício que se realiza periodicamente para aferir a informação que os bancos comerciais fornecem ao BNA, Manuel Tiago Dias lembrou que o crédito malparado, que atingiu os 30% da dívida à banca a 31 de Dezembro de 2018, tem posto em causa o crédito bancário ao sector privado.

Esta avaliação da qualidade dos activos no quadro da estabilização do sistema financeiro angolano foi acordada com o Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito do acordo do Programa de Financiamento Ampliado que garante um empréstimo de 3,7 mil milhões USD ao País.