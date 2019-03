AfroLiga: Americano mostra-se no treino do Petro

Com defesa aguerrida e lançamentos da linha dos dois e três pontos, o americano Kendall Gray deu boa amostra da função para o qual foi contratado no treino desta quinta-feira do Petro de Luanda, visando o jogo de sexta-feira contra o 1º de Agosto, referente à primeira “mão”dos quartos-de-final da AfroLiga, em basquetebol.

De acordo com Angop, durante uma hora e 50 minutos, o extremo-poste de 2,08m acabou sendo a atracão da sessão, fundamentalmente nas jogadas de ataque que terminava em “alley-oop”, com passe do extremo Carlos Morais, este último também contratado recentemente.

Noutra parte dos trabalhos, decorridos no Pavilhão da Cidadela, palco do encontro às 18 horas, o técnico Lazare Andigono repartiu o plantel em dois: os de camisolas azuis e os de camisolas amarelas, onde foi notório a reacção defensiva após perda de bola.

Contratado para até ao final da época, Kendall chegou na manhã de quarta-feira ao paíse e será a grande novidade dos “petrolíferos” nesta fase da AfroLiga e do Unitel – Basket.

De 26 anos de idade, o reforço jogou por várias universidades americanas, além de ter tentado acesso à NBA por via dos Jogos de Verão, onde também já estiveram os angolanos Victor Muzadi, Olímpio Cipriano e Yanick Moreira.

O duelo da segunda “mão” acontece no dia 14 de Abril.

O Petro conquistou esta competição nas edições de 2006 e 2015, enquanto o Ass Salé do Marrocos é o campeão em título.