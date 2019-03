Activista social apela melhor interacção entre as instituições e os cidadãos nas redes sociais

O Activista Social – Sérgio Calundungo apelou, esta terça-feira, às instituições credíveis a usarem as redes sociais para comunicar mais com os cidadãos, de modo a estarem mais próximas dos mesmos e, sobretudo, para desconstruir as informações falsas.

De acordo com a página oficial da Polícia Nacional, Sérgio Calundungo fez saber que, de algum tempo para cá, existe uma tendência de, as pessoas focarem-se mais no mal, propagando notícias falsas, do que aproveitarem as vantagens que as novas tecnologias proporcionam, afirmou. “O que nós queremos, é ter uma Polícia amiga e não apenas amigos da Polícia”, referiu.

O Activista Social sublinhou, igualmente, que o GCII tem um grande desafio a nível interno, que visa tornar a PN cada vez mais próxima dos cidadãos e fazer com que os mesmos acreditem numa Polícia amiga, e a nível interno, melhorar o comportamento e atitudes dos efectivos, de modo a serem bem sucedidos para o bem de todos.

O dado foi avançado, em Luanda, durante a sua prelecção sobre notícias falsas (Fake News), no I Concentrado de Comunicação Institucional e Imprensa da PN, realizado pelo Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa, que teve lugar no Comando de Cavalaria e Cinotécnia.

De referir que, estiveram presentes no acto representantes dos órgãos de Comunicação Institucional e Imprensa da PN a nível do país.