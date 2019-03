A última superlua do ano iluminou várias cidades do mundo

Pela terceira e última vez em 2019, foi possível contemplar o brilho da superlua, na madrugada desta quinta-feira.

Este fenómeno cíclico ocorre quando a lua, em fase de lua cheia, coincide com o perigeu, momento da órbita em que esta se encontra mais próxima da Terra e aparenta ser maior. A próxima ocorre no dia 9 de março de 2020.

A superlua coincidiu com o equinócio da primavera, momento que marcou o início da estação do ano no hemisfério norte, na quarta-feira às 21.58 horas de Portugal continental.