Vice-presidente em Benguela para impulsionar pescas e produção de sal

De acordo com Angop, o vice-presidente da República, Bornito de Sousa, chegou no princípio da manhã desta quarta-feira, a província de Benguela, para, entre outras questões, relançar o sector pesqueiro e a produção de sal no município da Baía Farta.

Na visita de trabalho de 48 horas, Bornito de Sousa deve visitar os morros da Catumbela, onde as enxurradas ocorridas no fim-de-semana passado provocaram 16 mortos, dezenas de feridos e o desalojamento de várias famílias.

Já no município da Baía-Farta, o vice-presidente da República vai se inteirar do funcionamento de algumas pescarias e de projectos concretos de construção de novas salinas. Está igualmente previstas deslocações à subestação eléctrica e a centralidade urbanística da Baía Farta.

Deve participar da reunião de auscultação da comunidade local e receber em audiência colectiva os agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário.

A agenda de trabalho de Bornito de Sousa inclui encontros com o governador de Benguela, Rui Falcão, com representantes do poder local e visitas a empreendimentos sociais, refere em nota o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Vice-presidente da República.

O município da Baía Farta é conhecido pelo grande potencial pesqueiro, tendo exportado, nos primeiros três meses de 2018, 264 toneladas de pescado, mil toneladas de farinha de peixe e 350 mil litros de óleo de peixe.

A Baía Farta conta com um ambicioso projecto denominado “Cidade do Sal”, cuja perspectiva é a de atingir as 500 mil toneladas por ano.