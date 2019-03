Trump nomeia executivo da Delta Airlines para liderar órgão federal de aviação

O presidente dos EUA, Donald Trump, escolheu um ex-piloto da Força Aérea e executivo da companhia aérea para ser o próximo chefe da Administração Federal de Aviação (FAA), anunciou a Casa Branca nessa terça-feira.

“Hoje, o presidente Donald J. Trump anunciou sua intenção de nomear o indivíduo a seguir para uma posição chave em sua administração: Stephen M. Dickson, da Geórgia, para ser o administrador da Administração Federal de Aviação por um período de cinco anos”, informa o anúncio.

Se confirmado pelo Senado dos EUA, Dickson também atuará como presidente do Comité de Serviços de Tráfego Aéreo no Departamento de Transportes, informou a Casa Branca.

“Dickson aposentou-se recentemente do serviço como Vice-Presidente Sénior de Operações de Voo da Delta Air Lines… [onde ele] era responsável pela segurança e desempenho de operações globais de voo, bem como treinamento de pilotos, recursos de tripulação..e conformidade regulatória”, afirmou a Casa Branca.

Dickson também voou em operações de linha como capitão do A320, e antes voou no B727, B737, B757 e B767, e é um forte defensor da segurança da aviação comercial e melhorias no Sistema Nacional de Espaço Aéreo dos EUA, acrescentou a Casa Branca.