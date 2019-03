Três mortos no balanço provisório das chuvas em Luanda

Três mortos, residências, igrejas, instituições públicas de saúde e ensino inundadas e ruas alagadas são as consequências das chuvas que caíram sobre Luanda, na terça-feira, divulgaram hoje os bombeiros.

De acordo com o Observador que cita a Lusa, o comandante provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Tito Manuel, disse, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da Comissão Provincial de Proteção Civil que avaliou os efeitos das chuvas, que estes dados são ainda provisórios.

Segundo o responsável, os dados apontam para a morte, “por negligência”, de três pessoas, duas arrastadas pela corrente da água e uma por eletrocussão.

“Foram mortes por negligência, isto porque na altura das chuvas as pessoas têm a ansiedade de ir tomar o banho e isso criou arrastão de duas pessoas e outro foi por eletrocussão”, adiantou.

“Continuamos ainda a fazer o levantamento para termos o número real das ocorrências”, referiu.

O município angolano de Viana, um dos mais populosos de Luanda, foi o mais afetado, segundo as autoridades.

O governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, deve visitar hoje as zonas mais afetadas pelas chuvas.