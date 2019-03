Team Kuxica lidera campeonato de pesca desportiva no Lobito

A equipa Team Kuxica, do Clube Náutico da Ilha de Luanda, terminou nesta segunda-feira, o terceiro e penúltimo dia da 5ª edição do Lobito Grand Slam 2019 na liderança, ao totalizar 8900 pontos.

Com este resultado, o Team Kuxica segue à frente do V Lobito Grand Slam, entre as 23 formações da zona norte e sul do país, que disputam as quatro provas de pesca desportiva ao corrico de alto mar, que terminam hoje na baía do Lobito, na província de Benguela.

Na segunda posição está a equipa de pesca Team Náutico, com 6640 pontos, seguindo-se os Monster FT, com 6624 pontos. No quarto lugar figura a equipa do Calulo, com 6126 pontos, enquanto a Akwalunga ocupa o quinto lugar, com 4320 pontos.

Na sexta posição vem a formação Delta, com 3880 pontos, seguindo-se os Tubarões, em sétimo, ao somar 3044 pontos. O Doce Vela é o oitavo, com 3000 pontos, ao passo que o Tá Fixe ocupa o 9º posto, com 2885 pontos, seguido dos SPC Iki Mobile, com 2840 pontos, os mesmos pontos que o Jikula O’Mesu e Bravos da Baía, 11º e 12º classificados, respectivamente.

A ocupar a 13ª posição surge os Malembeiros, com 2545 pontos. O Team Dorado é o 14º, com 2400 pontos. Já no 15º lugar estão os Dragões, com 1918 pontos, o Chicucuma, com 1819 pontos, ocupa a 16ª posição, enquanto o Team Unitel é o 17º posicionado, ao totalizar 1040 pontos.

A equipa de pesca Marmeladas é a 18ª colocada do Lobito Grand Slam 2019, com 643 pontos, seguindo-se a Turma da Restinga no 19º lugar, com 624 pontos. Os Pescadores do Triângulo, com 600 pontos, vêm na 20ª posição, ao passo que os Lampas, com 554 pontos, estão na 21ª classificada.

A ocupar os lugares imediatos (22º e 23º) estão as equipas de pesca Adrenalina e Balão Mágico, sem pontuar.

Em declarações hoje à Angop, António Rodrigues, membro do corpo de júri, assinalou que a prova está a ser bem disputada pelos pescadores e destacou a captura de exemplares de dorado de 13 kg e atum de 15 kg.

Adiantou ainda que as embarcações navegam a 25 milhas da costa para captura dos exemplares de atuns e dorados, mas aqueles pescadores que ambicionam capturar os peixes de bico como o blue marlim, white marlim e veleiro podem alcançar 30 ou 40 milhas da costa.

Segundo apurou a Angop, a avaria registada no motor de embarcações levou a que cinco equipas de pesca, na sua maioria de Luanda, ficassem de fora da prova.

A quarta jornada, naquela que é a última da 5ª edição do Lobito Grand Slam, arrancou na manhã desta terça-feira, na marina do Clube Náutico do Lobito, onde as embarcações partiram ao alto mar, estando o regresso previsto para a tarde.