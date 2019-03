Sam Smith revela que fez uma lipoaspiração aos 12 anos

Sam Smith surpreendeu os fãs ao revelar que fez uma lipoaspiração quando tinha apenas 12 anos.

O cantor britânico contou numa entrevista a Jameela Jamil, no episódio da série do Instagram “I Weigh Interviews” que lutou durante muito tempo contra o excesso de peso e contra a falta de auto estima derivada da sua imagem corporal.

Por ter gordura em excesso, Sam Smith tinha os seios grandes e era gozado na escola.

”Na altura, acho que fiquei muito feliz com isso mas não mudou nada, na verdade. Acho que recuperei o peso em duas semanas porque não tinha percebido a minha relação com a comida, por isso não mudou nada. Mas ter 12 anos e fazer uma lipoaspiração no peito é um grande problema”, confidenciou Sam Smith que decidiu partilhar a sua história para ajudar outros rapazes que sofram por ter seios grandes.

”Tive algumas situações horríveis na escola com os rapazes. Um rapaz agarrou no meu peito uma vez e gozou com ele à frente de todos os amigos. Eu costumava fazer a minha mãe escrever bilhetes para a escola quando tinha oito anos, para não ter que ir às aulas de natação”.

Só depois de fazer terapia, o cantor conseguiu ultrapassar esse complexo:

”Ser capaz de falar abertamente sobre os problemas do meu corpo e sentir-me seguro ao fazer isso é realmente libertador. Demorei muito para a fazê-lo isso e fiquei tão nervoso…”