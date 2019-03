Sagrada e Académica empatam no acerto da 18ª jornada

O Sagrada Esperança da Lunda Norte e a Académica do Lobito empataram hoje, a zero, no Dundo, em jogo de acerto da 18ª jornada do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (GirabolaZap2018/19).

Com este resultado, as duas formações mantêm as suas posições na tabela classificativa, com os “lundas” em quinto, com 29 pontos, e os lobitangas em 12º, com 19. A prova é liderada pelo 1º de Agosto, com 44 pontos, enquanto o Saurimo FC é último, com 13.

Resultados verificados desta jornada

Sporting de Cabinda-Recreativo do Libolo, 0-0

Recreativo da Caála-Progresso do Smbizanga, 1-1

FC Bravos do Maquis-Santa Rita de Cássia, 3-2

1º de Agosto-ASA, 4-0

Kabuscorp do Palanca-Desportivo da Huíla, 2-0

Interclube-Cuando Cubango FC, 1-2

Sagrada Esperança-Académica do Lobito, 0-0

Fica adiado sine-die o desafio entre o Saurimo FC e o Petro de Luanda