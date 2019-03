Polícia Nacional aprova “Manual de Relacionamento” com a Imprensa

A Polícia Nacional, no âmbito da Estratégia de Comunicação e Imagem, para o quinquênio 2018/2022, aprovou por Despacho do Comandante Geral n° 014/2019, o Manual de Relacionamento com a Imprensa, um guia prático e facilitador para o relacionamento com os vários órgãos de comunicação social.

De acordo com uma comunicado a que o Portal de Angola teve acesso, este documento foi aprovado durante a abertura do “Iº Concentrado de Comunicação Institucional e Imprensa da PN”, que decorre no Comando de Polícia de Cavalaria e Cinotecnia (CPCC).

Segundo o Chefe da Secção de Gestão das Redes Sociais do GCII, Subinspector – Bento Sassoma da Conceição Chivange, o documento esclarece sobre os procedimentos e a sistematização dos contactos com as demais Instituições de comunicação, sobretudo, das habilidades do comunicador no relacionamento com a mídia, bem como das técnicas de entrevistas.

Bento Chivange sublinhou que o objectivo do manual é facultar aos órgãos de Comunicação da PN um instrumento fácil e adequado, para manter um relacionamento responsável e produtivo a nível da Comunicação Institucional da Polícia Nacional.

No final, o oficial alertou aos efectivos da PN dos distintos níveis, que obtenham conhecimento sobre o manual em referência, uma vez que, todos podem, em algum momento, tornar-se fontes para a imprensa.