Paul Kagame já está em Luanda

O Presidente do Rwanda, Paul Kagame, chegou, na manhã de hoje, a Luanda, para uma visita de trabalho de dois dias a Angola, a convite do seu homólogo angolano, João Lourenço.

De acordo com o JA, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o estadista ruandês foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, o governador de Luanda, Luther Rescova Joaquim. Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, ainda hoje os dois Chefes de Estado vão manter um encontro no Palácio Presidencial.

A República do Rwanda, que tem como capital Kigali, é um país sem costa marítima localizado na região dos Grandes Lagos da África centro-oriental e faz fronteira a norte com o Uganda, ao sul e a leste com o Burundi e a Tanzânia, e a oeste com a República Demócratica do Congo (RDC).