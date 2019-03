“Metodologia para Diálogos Transatlânticos/Pós-Coloniais entre Brasil e Angola”, no CCBA, ministrada pela professora Yérsia Souza de Assis, acontece nos dias 27 e 28 de Março, das 15h00 às 19h00, com participação gratuita.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, A ideia da oficina é possibilitar, de modo introdutório, um panorama das influências que são trocadas entre Brasil e Angola, pensando a partir dos pontos chaves que formatam essa relação histórica, que tem pontos de intersecção como a cultura, a linguística e as sociabilidades, especialmente, no que concerne as afro-brasilidades.

A oficina assim, se propõe em apontar como esses aspectos sócio históricos podem ser incorporados como metodologias para produção dos conteúdos educacionais, neste sentido, toma-se a o marco teórico da categoria “Transatlântico” que é ideia de instituir uma noção que tem força conceitual por meio dos diálogos, e por consequência, interferência que existem entre os países via o oceano atlântico, que figura como fio condutor, embora, exerça a função de separar os dois países .

Informações sobre a Ministrante: Graduada em Ciências Sociais Bacharelado pela Universidade Federal de Sergipe; Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe; Mestre pelo Núcleo de Pesquisa e Pós Graduação em Antropologia Social pela Universidade Federal de Sergipe; Doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina.

Atuou como pesquisadora no projeto de parceria INCRA/SE e NEAB – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, de nome: “Reconhecimento e Mapeamento de Comunidades Negras Rurais em Sergipe”. Atuou como pesquisadora no projeto “Territórios de Axé – Mapeamentos dos terreiros da Grande Florianópolis” /IPHAN/NUER/UFSC. Integrante do projeto “Kadila: culturas e ambientes – diálogos Brasil-Angola”/CAPES/AULP/Ministério da Cultura.

Membro do GERTS – Grupo de Estudos Culturas Relações Inter-étnicas e Identidades/ UFS; Membro do NEABÍ/UFS – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas/UFS. Pesquisadora Associada do NUER – Núcleo de Identidades e Relações Interétnicas/UFSC. Membro da Sociedade Omolàiyé.