Marco Silva multado em 14.000 euros pela Federação Inglesa de futebol

O treinador do Everton, o português Marco Silva, foi multado em 14.000 euros pela Federação Inglesa de Futebol, na sequência dos protestos contra a equipa de arbitragem que dirigiu o encontro dos ‘toffees’ com o Newcastle.

No final do encontro da 30.ª jornada da liga inglesa, o técnico entrou no relvado e dirigiu-se à equipa de arbitragem liderada por Lee Mason para protestar o lance que originou o terceiro golo do Newcastle e que ditou a derrota da formação de Liverpool, por 3-2.

“O árbitro assistente cometeu um erro grave no terceiro golo deles. Houve um fora de jogo claríssimo. Não era um nem dois jogadores, eram cinco jogadores do Newcastle em fora de jogo”, disse Marco Silva, após a partida disputada em Saint James’ Park.

Nesse encontro, disputado em 9 de março, o Everton chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas, no segundo tempo, o Newcastle deu a volta ao marcador e acabou por vencer por 3-2, sendo que o golo do triunfo foi alcançado aos 84 minutos, por intermédio do espanhol Ayoze Pérez.

O Everton ocupa o 11.º lugar da ‘Premier League’, com 40 pontos.