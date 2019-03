Hospital dos Cajueiros interrompe exames de hemoglobina

O Centro de Apoio ao Doente da Anemia Falciforme do Hospital Geral dos Cajueiros no município do Cazenga, em Luanda, deixou de efectuar exames de electroforese de hemoglobina há quatro meses, por falta de material gastável.

Em 2018, a unidade hospitalar foi agraciada pela empresa petrolífera Chevron com um aparelho de electroforese para o acompanhamento de crianças portadoras de anemia Falciforme, mas neste momento o centro não possui recursos para obter os reagentes.

De acordo com a coordenadora do Hospital Geral dos Cajueiros Eugenia Alberto, divido a falta de reagentes os pacientes são encaminhados para as unidades David Bernardino e o Centro de Apoio do Kilamba Kiaxi, criando inúmeros transtornos.

Fruto dos exames efectuados aos doentes com suspeitas clínicas e rastreio neo-natal na maternidade do hospital dos Cajueiros e sala de partos na periferia, através do teste do pezinho, verificou-se a existência de uma alta prevalência de crianças que nascem com electroforese positiva consumado.

A pediatra esclareceu que os doentes com anemia Falciforme que acorrem ao centro beneficiam de assistência médico e medicamentosa gratuita.

“Desde o ano passado que oferecemos profilaxias aos doentes com direito a penicilinas, acido fólico e analgésicos, fármacos utilizados nas crises de dor da anemia Falciforme”, disse.

O Hospital dos Cajueiros é uma unidade sanitária de referência do II nível, tem capacidade de internamento de 230 camas, é dotado de áreas de medicina, pediatria, banco de urgência, cirurgia, ortopedia, RX, hemoterapia, bloco operatório, farmácia, consultas externas, VIH/Sida, obstetrícia, ecografia e estomatologia.

Situado no município do Cazenga, um dos nove municípios que constituem a província de Luanda, tem 41,2 quilómetros quadrados e 862 351 de habitantes (Censo 2014). Limita a Oeste com os municípios de Luanda, a Norte com Cacuaco a este o município de Viana e a Sul com o Kilamba Kiaxi.

O Cazenga conta com os distritos urbanos do Tala-Hadi, Hoji ya Henda, Cazenga, 11 de Novembro, Kima-kieza e Calwenda.