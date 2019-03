Futebol: Selecção Olímpica esboça recepção à África do Sul

A selecção nacional de futebol em sub-23 defronta na próxima sexta-feira, no estádio 11 de Novembro, a similar da África do Sul, em jogo da primeira mão da penúltima eliminatória de acesso ao Campeonato Africano das Nações da categoria (CAN2019, no Egipto), prova qualificativa aos próximos Jogos Olímpicos, em 2020, no Japão.

Para esta empreitada, escreve Angop, o seleccionador Pedro Gonçalves chamou 25 jogadores, seis dos quais actuam no estrangeiro, nomeadamente o guarda-redes Carlos Peixito (FC Porto), o médio Aldair Ferreira (Vilaverdense de Portugal), os avançados Daniel Liberal (US Fermana, da Itália), Felício Milton, Chico Banza (Marítimo) e João Bachiesa (Desportivo das Chaves).

Hoje, o combinado nacional realizou a segunda sessão de treinos da semana, no adjacente ao estádio 11 de Novembro, onde durante uma hora o técnico privilegiou os aspectos tácticos, quer ofensivos quer defensivos.

Quarta e quinta-feira, o onze nacional volta aos trabalhos no mesmo local, às 16 horas.

Na primeira eliminatória, Angola beneficiou da desistência da Namíbia por dificuldades financeiras.

Eis os convocados para este desafio:

Guarda-redes: Agostinho Calunga (FC Bravos do Maquis), Carlos Peixoto (FC Porto), Nsesani Simão (1º de Agosto), João do Nascimento “JB” (Sagrada Esperança)

Defesas: Danilson, Diógenes (Petro de Luanda), Nandinho (Progresso do Sambizanga), Quinito (Interclube), Gaspar (Sagrada Esperança), Mona (Caála), Rafa (Kabuscorp do Palanca)

Médios: Além, Pedro Agostinho (Petro de Luanda), Aldair Ferreira (Vilaverdense), José Afonso (FC Bravos do Maquis), Mário (1º de Agosto), Messias (ASA)

Avançados: Coxi (Cuando Cubango FC), Daniel Liberal (US Fermana), Felício Milson, Chico Banza (Marítimo), Jaredi (Libolo), João Bachiesa (Desportivo das Chaves), Melono Dala, Zito Luvumbo (1º de Agosto).