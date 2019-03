EUA poderão lançar satélites comerciais a partir do Brasil

Os Estados Unidos vão poder lançar satélites a partir da base brasileira de Alcântara, depois da assinatura de um acordo na segunda-feira, 18, em Washington entre os dois governos.

O acordo de salvaguardas tecnológicas (AST) prevê que os Estados Unidos poderão lançar satélites e foguetes da base maranhense. mas o território continuará sob jurisdição brasileira.

O assunto foi fechado, depois de muitos anos de negociações, .durante a visita que o Presidente brasileiro realiza aos Estados Unidos.

Para entrar em vigor, o acordo exige a aprovação do Congresso Nacional.

O acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e EUA é negociado desde os anos 2000, chegou a ser assinado, porém foi rejeitado pelo Congresso brasileiro.

O compromisso tem cláusulas que protegem a tecnologia usada pelos dois países.

Na semana passada, Bolsonaro disse que o Brasil está “perdendo dinheiro” há muito tempo por não explorar a base de forma comercial.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também defendeu a medida, dizendo que o acto respeita a soberania do Brasil, já que a base fica no Maranhão, e que o Governo brasileiro vai assinar acordos com outros países no futuro.

“É importante ressaltar, como eu já falei, que isso não fere de maneira nenhuma nossa soberania”, sublinhou Pontes..