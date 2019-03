Doenças matam 75 bovinos na Huíla

Pelo menos 75 cabeças de gado bovino morreram de Janeiro a Março do ano em curso, na comuna do Mulondo, município da Matala, na Huíla, mais dez em relação ao igual período anterior, vítimas de doenças provocadas pela falta de vacinação.

Dentre as enfermidades a dizimar o gado estão o carbúnculo hemático e sintomático, dermatite nodular e peripneumonia contagiosa.

O facto foi dado a conhecer pelo soba grande da comuna, Mifingua Mupinga, referindo que os animais morreram porque há três anos que a comuna não vacina os animais, aliada a carência de medicamentos a nível do sector na província.

Fez saber que os criadores de gado na comuna já prepararam os tanques banheiros e mangas de vacinação por orientação da direcção municipal da agricultura, mas até ao momento não há nenhuma informação sobre a chegada dos medicamentos.

Por sua vez, o director municipal da agricultura na Matala, Pedro Conde, em entrevista à Angop, disse que as condições logísticas para vacinar os animais deviam já chegar a Matala para começar com os trabalhos no passado dia seis de Fevereiro, mas até aqui não chegaram, por razões que o ministério diz serem de ordem técnica.

Pedro Conde assegurou que ao nível local as condições já estão criadas. Foram constituídas sete brigadas constituídas a nível das quatro comunas que compõem o município, com 19 técnicos para vacinar mais 125 mil cabeças de gado bovino. Faltam apenas as vacinas.

Há três anos não se efectua uma campanha de vacinação por dificuldades financeiras, já que a aquisição das vacinas apesar de ser feita localmente, os valores são disponibilizados pelo Ministério da Agricultura e Florestas, o que não aconteceu nesse período.

O responsável fez saber que o trabalho de sensibilização no sentido dos criadores aderirem à campanha de vacinação já está a ser feito nas quatro comunas que compõe o município da Matala.

A comuna do Mulondo dista a 105 quilómetros a sul do município da Matala e tem uma população estimada em mais de 70 mil habitantes.