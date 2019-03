Despacho presidencial autoriza “obras urgentes” na pista do Aeroporto 4 de Fevereiro

Um despacho presidencial, de 11 de Março, autoriza a reabilitação urgente da pista do Aeroporto Internacional “4 de Fevereiro”, em Luanda, empreitada aprovada pelo Presidente da República, na sequência do anúncio da reformulação do projecto do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL).

Segundo o JA, o mesmo despacho autoriza “a despesa e a abertura do procedimento de contratação simplificada” para a reabilitação da pista do aeroporto de Luanda, construído no período colonial e modernizado há cerca de uma década.

O documento refere ainda que o Ministério das Finanças deve “assegurar os recursos financeiros necessários” à empreitada de reabilitação.

O Governo anunciou no princípio do mês que as obras do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL), em construção por empreiteiros chineses há dez anos e com financiamento da China, vão ser submetidas a correcções de engenharia e funcionalidade, para adequar a estrutura aos padrões da modernidade, inovação e de conforto dos passageiros.

Segundo o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, as correcções ao projecto, a decorrer até 2022, serão lideradas por uma comissão técnica a indicar.