Cientistas concluem que só se chega a adulto aos 30 anos

Chegar à maioridade “é uma transição muito mais subtil” do que se julga, que “ocorre ao longo de três décadas”, diz o professor Peter Jones, da Universidade de Cambridge

Só aos 30 anos as pessoas se tornam completamente “adultas”, concluíram os cientistas que estudam o cérebro e o sistema nervoso. Ao sublinharem que a idade em que alguém se torna adulto é diferente para cada pessoa, a mensagem, diz o professor Peter Jones, da Universidade de Cambridge, é a de que chegar à maioridade “é uma transição muito mais subtil” do que se julga, que “ocorre ao longo de três décadas”.

Diferentes pesquisas sugerem que as pessoas com 18 anos ainda estão a passar por mudanças no cérebro que podem afetar o comportamento e torná-las mais propensas a desenvolver transtornos mentais.

“O que estamos realmente a dizer é que “é cada vez mais absurdo ter uma definição de quando se passa da infância para a idade adulta”, diz Jones, citado pela BBC, ainda que isso seja conveniente “para os sistemas como o sistema educacional, o de saúde e o sistema legal”.

Peter Jones diz mesmo acreditar que, apesar das definições legais, “os juízes experientes reconhecem a diferença entre um réu de 19 anos e um ‘criminoso endurecido’ com quase 30 anos”.

“Não existe uma infância e depois uma vida adulta. As pessoas estão num caminho, elas fazem uma trajetória”, concluiu.