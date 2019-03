Chefes de Estado de Angola e do Rwanda abordam cooperação

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, reuniu-se, nesta quarta-feira, em Luanda, com o seu homólogo do Rwanda, Paul Kagame, com quem abordou o reforço das relações bilaterais e a situação da região dos Grandes Lagos.

No final do encontro, de cerca de uma hora, não foram feitas declarações à imprensa.

Em visita oficial de trabalho de dois dias a Angola, a convite do Chefe de Estado angolano, o Presidente ruandês tem regresso previsto para quinta-feira.

Os dois países possuem, entre outros, acordo no domínio da aviação civil, assinado em Kigali, que visa estabelecer e operar serviços aéreos entre os dois Estados, e em matéria de segurança e ordem pública.

A cooperação entre Angola e o Rwanda, países membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL), desenvolve-se no quadro das questões de paz e de segurança regional.