Chefe da diplomacia dos EUA visita aliados árabes no Médio Oriente

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, inicia nesta quarta-feira (20), no Kuwait, uma nova turnê pelo Médio Oriente para intensificar o combate dos Estados Unidos contra o Irão, antes de um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em plena campanha para sua reeleição.

De acordo com a Reuters, o tema central do “diálogo estratégico” previsto com o governo do kuwait é claro e será descortinado nas etapas seguintes de sua viagem. Pompeo viajará para Israel e Líbano.

Trata-se da luta contra a “ameaça que representa a República Islâmica do Irão”, resumiu Pompeo, em conversa com a imprensa.

Neste emirado do Golfo, onde chegou na terça à noite, Pompeo considera que o combate deve ser organizado por meio de uma Aliança Estratégica do Médio Oriente, uma aliança político-militar promovida por Washington para unir os seus aliados árabes contra o Irão.

O seu principal encontro deste primeiro dia de viagem deve acontecer à tarde, em Jerusalém, onde reunir-se-á com Benjamin Netanyahu.

Oficialmente, a visita de Pompeo não está ligada ao tenso contexto eleitoral que reina em Israel.

“Vou a Israel devido à nossa importante relação” e para falar “de temas estratégicos”, tentou justificar Pompeo. “Esta relação conta, sejam quais forem os dirigentes”.

A visita é amplamente interpretada, porém, como um sinal de apoio ao chefe de governo israelita, que aspira renovar o seu mandato nas eleições de 9 de Abril.