Caso Juliana Cafrique: Oposição protesta no Parlamento

Um grupo de sete deputados da CASA-CE apresentou ontem, no Parlamento, uma moção de protesto contra o assassinato da zungueira Juliana Cafrique, protagonizada por um agente da polícia Nacional na semana passada no Rocha Pinto, noticia o Jornal de Angola.

Depois de uma hora de debate, a moção foi votada favoravelmente por todos os deputados da oposição (com excepção do deputado David Mendes) e recebeu votos contra do grupo parlamentar do MPLA, com excepção dos deputados Roberto de Almeida e Manuel Vicente, que se abstiveram. Os jornalistas não testemunharam a discussão da moção, por ter sido cortado o sinal na sala, onde se encontravam a fazer cobertura da reunião plenária. Entretanto, as abstenções de Roberto de Almeida e de Manuel Vicente são um indicativo de que as debates foram acesos.

Nas declarações de voto, todos os grupos parlamentares já tinham repudiado os excessos dos agentes da Polícia Nacional, no incidente do Rocha Pinto. Durante a sessão plenária de hoje foram aprovados o Projecto de Resolução que aprova, para Ratificação, o Acordo de Cooperação entre os Governos de Angola e da Guiné Equatorial no domínio da defesa.

Os parlamentares votaram também o projecto de Resolução que aprova, para Ractificação, o Tratado entre Angola e a Rússia sobre Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal. Na reunião, orientada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, os deputados votaram também o projecto de Resolução que aprova o Relatório de Actividades da Entidade Reguladora da Comunicação Social ( ERCA), referente ao ano de 2018.