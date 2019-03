Bispos católicos inconformados com lei sobre o aborto em Angola

Os bispos católicos de Angola e São Tomé manifestam-se inconformados com a despenalização do aborto, nos moldes em que está prevista na nova lei penal angolana.

Os líderes também mostram a sua solidariedade com as vítimas da violência policial e alertam para a alta taxa de desemprego dos jovens.

Na habitual nota pastoral, divulgada por altura do encerramento de mais uma assembleia anual, os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) consideram o aborto” um atentado ao quinto mandamento da lei de Deus”.

Os bispos consideram a vida “um dom de Deus que deve ser acolhida, amada e defendida diante de todas as ameaças”.

A nova lei penal considera crime a interrupção da vida intra-uterina, mas abre algumas excepções, nomeadamente para os casos em que a mulher grávida corre risco de morte, em que a gravidez resulta de violações e de incesto e ainda quando a vida do feto for inviável do ponto de vista médico.

Violência policial e desemprego

Os bispos manifestaram ainda a sua solidariedade para com as vítimas da violência policial, das últimas chuvas no país e ainda do desabamento de uma mina artesal na próvíncia da Huíla.

Outras inquietações dos bispos estão relacionados com a “contínua crescente deflorestação do país” sem um plano visível de reposição, o que contrubui para a degradação do meio ambiente.

O prelado católico expressou também a sua preocupação pelo o crescente nível de desemprego e da criminalidade no seio ds juventud,e “que sente desesperada sem soluções imediatas à vista”.

Também consideram “contra producente” a “perseguição do mercado informal sem oferecer medidas alternativas de sobrevivência”.