Basquetebol: Petro vence Marinha na segunda “mão” da Taça de Angola

O Petro de Luanda venceu hoje, na capital do país, com muita dificuldade, a Marinha de Guerra, por escassos um ponto (91-90), no jogo referente à segunda “mão” dos quartos de final da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino, disputado no pavilhão da Cidadela.

Contrariamente a primeira partida da prova, em que os petrolíferos tiveram uma vantagem de 30 pontos (105-75), desta, o adversário criou imensas dificuldades, obrigando a um esforço redobrado por parte do conjunto do treinador Lazare Adingono.

Nos outros desafios, o 1º de Agosto triunfou sobre o Desportivo Kwanza, por 116-56, depois de 120-74, da anterior, o Interclube superou a Lusíada, por 81-64 (98-94), e o ASA derrotou o Helmarc, por 82-75, após (95-64) do primeiro encontro.

A equipa do 1º de Agosto é o detentor da Taça de Angola.