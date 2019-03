Autocarro da Macon capota e causa três mortos e dezenas de feridos

Um autocarro da companhia de transporte rodoviário Macon que seguia para Benguela com cerca de 52 pessoas, capotou ontem, terça-feira, por volta das 16h00, na zona das Palmeirinhas, Benfica, tendo causado a morte a três pessoas e causando dezenas de feridos.

A TV Zimbo mostrou imagem ‘arrepiantes’ do acidente, quando efectivos da PNA tentavam colocar o autocarro de volta ao asfalto, com algumas vítimas a serem ‘cuspidas’ de uma das janelas.

Segundo o oficial da Brigada Especial de Trânsito que seguia o caso, as causas do acidente são “pavimento escorregadio”, dada as fortes chuvas que se fizeram sentir em Luanda.

(Em actualização…)