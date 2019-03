Wilder vai defender título dos pesos pesados contra Breazeale

O americano Deontay Wilder anunciou nesta terça-feira que vai defender sua coroa dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe (CMB) contra seu compatriota Dominic Breazeale em maio, depois que as negociações para sua revanche contra o britânico Tyson Fury não avançaram.

Wilder, campeão invicto, vai enfrentar Breazeale no dia 18 de maio no Barclays Center de Nova York depois que o CMB ordenou no início do mês que defendesse seu cinturão.

“Estou muito contente de ter a oportunidade de me livrar dessa defesa obrigatória porque eu a considerava uma mosca chata sobre minha cabeça”, disse Wilder em uma entrevista colectiva na cidade americana.

“Me incomoda. Estou ocupado. Tenho coisas para fazer. Quero me livrar disso. Vou esmagar essa mosca. Esta é uma luta pessoal para mim”, acrescentou.

Wilder, com um recorde de 40-0-1 (39 nocautos), vai defender seu título pela nona vez diante de um Breazeale que tem um retrospectivo de 20 vitórias (18 por nocaute) e apenas uma derrota.

O americano se envolveu em negociações para uma revanche contra Fury depois do épico empate entre os dois em Los Angeles em Dezembro mas tudo foi por água abaixo quando o britânico assinou um contrato por várias lutas com a ESPN no início do mês.