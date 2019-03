Última Hora: Presidente do Cazaquistão demitiu-se depois de 30 anos no poder

Nursultan Nazarbaev deixa o cargo de presidente do Cazaquistão. O anúncio foi feito durante uma comunicação ao povo através da TV em 19 de março, escreve a Sputnik.

“Tomei a decisão de cessar o meu mandato no cargo de presidente”, declarou Nazarbaev.

Em transmissão da TV, Nazarbaev assinou o decreto que determina o fim do mandato a partir do dia 20 de Março. Neste mesmo dia, Kasym-Zhomar Tokaev, presidente do Senado do Cazaquistão indicado como presidente interino, ocupará o cargo.

As próximas eleições presidenciais estão marcadas para serem realizadas no Cazaquistão em 2020.

Tokaev, por sua vez, declarou que a decisão de Nazarbaev foi oportuna, porque “a situação no Cazaquistão entrou em uma nova realidade, que exige uma nova abordagem para solução das tarefas socio-económicas”.

Nazarbaev declarou que continuará a ser presidente do Conselho de Segurança e do partido Nur Otan (Luz da Pátria), além de permanecer como membro do Conselho Constitucional. Nazarbaev chefiou o país desde 1990, em 2015 ele foi reeleito pela quinta vez.