Ministro da Justiça no Fórum Mundial Anti-corrupção em França

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, deixa hoje (terça-feira) Luanda com destino a Paris, França, para participar, em representação do Presidente da República de Angola, João Lourenço, no Fórum Mundial Anti-corrupção e integridade.

O Fórum realiza-se de 20 a 21 de Março. De Paris, o ministro viaja em visita oficial à China, no dia 22 deste mês, onde manterá encontros de trabalho com o ministro da Justiça da China e com o presidente do Tribunal Supremo.

Na sua estada de 6 dias nas cidades de Beinjing e Xangai, China, o ministro da Justiça angolano visitará o Instituto de Arbitragem da Universidade de Política e Direito da China, o Centro de Mediação é uma Faculdade de Educação Para Mediação.