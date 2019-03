Mensagem de condolência do Bureau Político do MPLA

Foi com profunda dor e consternação que o Secretariado do Bureau Político do MPLA tomou conhecimento do falecimento de 16 cidadãos e o ferimento de dezenas de outros, ocorridos na província de Benguela, na sequência das fortes chuvas que caíram sábado, dia 16 de Março de 2019, nos municípios de Benguela, da Catumbela e do Lobito.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, o Secretariado do Bureau Político exorta todos os departamentos ministeriais, os governos provinciais e a sociedade civil, no geral, no sentido de apoiarem as vítimas dessas calamidades e a desencadearem acções que visem minorar as dificuldades das comunidades atingidas.

Neste momento de dor e de luto, o Secretariado do Bureau Político do MPLA inclina-se perante a memória desses inditosos cidadãos e, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos do Partido, endereça às famílias enlutadas e ao Governo da província de Benguela as suas mais sentidas condolências, augurando a rápida recuperação dos feridos, para o seu regresso à vida normal.