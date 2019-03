Lançada campanha de desparasitação de crianças no Uíge

Uma campanha de desparasitação contra as parasitoses intestinais foi lançada hoje (segunda-feira) na província do Uíge, prevendo abranger 460 mil 319 crianças.

De acordo com Angop, ao falar na acto provincial de lançamento de campanha, realizado no município de Ambuila, 100 quilómetros à oeste da cidade do Uíge, o director do gabinete provincial da Saúde do Uíge em exercício, Adelino Ernesto Cavanda, disse que a iniciativa decorrerá em todas as escolas da províncias e vai abranger igualmente crianças fora do sistema do ensino.

Informou que a campanha decorre de 18 a 22 de Março, numa entre parceria a direcção provincial da Saúde, organização não-governamental Mentor e gabinete provincial da educação.

Segundo ele, esta campanha realiza-se no quadro das estratégias integradas de controlo às doenças tropicais negligenciadas definidas pelo Ministério da Saúde, em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com ela, avançou, propõe-se combater os parasitas intestinais como helmintíases, através da administração do Albendazol, assim como as shistomiases ou bilharziose, por intermédio do Praziquantel.

O coordenador de controlo de doenças tropicais negligenciadas da organização não-governamental Mentor no Uíge, Kinavuidi Nahoyama, frisou que a organização vai continuar envidar esforços no sentido de reduzir as taxas de infecções destas doenças nas comunidades.