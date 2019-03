Economia americana vai crescer 3,2% em 2019, segundo a Casa Branca

A economia americana vai crescer 3,2% este ano e continuará com ritmo de 3% nos próximos 10 anos, dizem os assessores económicos da Casa Branca em seu relatório anual publicado nesta terça-feira.

Estas previsões são muito superiores às de instituições como o Federal Reserve (2,3% para 2019) e o Fundo Monetário Internacional (2,5%).

A Casa Branca diz que alcançou um crescimento de 3,1% em 2018 – comparando o PIB do quarto trimestre do ano passado com o de 2017 -, um nível maior do que sua promessa de atingir uma expansão de 3%.

O Departamento de Comércio, que calcula o crescimento do PIB ao longo do ano como um todo, considera que a economia dos EUA se expandiu 2,9% em 2018.

Até 2020, o relatório dos consultores económicos da Casa Branca prevê “uma ligeira moderação no crescimento”, mas não teme uma recessão como alguns economistas.

“Seria algo muito incomum, considerando o enorme volume de capacidade de produção actual”, disse Kevin Hassett, presidente do conselho de assessores económicos da presidência (CEA), em uma tele-conferência.

“Nós reduzimos os impostos para incentivar as pessoas a construírem fábricas. (…) Este ano vamos colher os frutos da produção dessas fábricas, então acho que há muito espaço para optimismo”, acrescentou Hassett.

O assessor económico comemorou a queda da taxa de desemprego para 3,8% no mês passado. Segundo ele, a criação de emprego (2,7 milhões em 2018) agora atrai candidatos que não estavam na população activa, o que é um bom sinal, bem como o aumento da taxa de participação no mercado de trabalho de 62,8% em 2016 para 62,9% em 2019.