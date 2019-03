Descarga atmosférica mata jovem em Caxito

Um jovem de 20 anos de idade morreu, segunda-feira, no bairro do Caboxa, em Caxito, município do Dande, província do Bengo, após ter sido atingido por um raio enquanto chovia.

O facto aconteceu por volta das 17 horas quando Gabriel Azevedo, na companhia da mãe, regressava da lavra, situada na margem oposta do rio Dande, no bairro do Caboxa.

O jovem foi atingido pelo raio, causando a sua morte imediata, enquanto a mãe ficou ferida.

Em declarações à Angop no local, Domingas José João, mãe do jovem, informou que o filho era estudante e que tinha saído da escola antes de ir para a lavra.

A província do Bengo tem registado chuva constante nos últimos dias, sendo este o primeiro caso do género este ano em Caxito.