Autoridades dos EUA viajam a Pequim na próxima semana para negociações comerciais

O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, e o representante comercial (USTR), Robert Lighthizer, viajarão a Pequim na próxima semana para avançar nas negociações comerciais com a China, informou nesta terça-feira um alto funcionário do governo de Donald Trump à AFP.

Esses dois funcionários do governo americano se reunirão em Pequim com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, chefe dos negociadores do gigante asiático, para tentar buscar uma saída para a disputa comercial entre China e Estados Unidos.

O jornal americano The Wall Street Journal indicou que ainda não foi determinada a duração desta nova rodada de negociações e que Liu He provavelmente viajará a Washington na semana seguinte.

Essa delegação americana já viajou várias vezes a Pequim, a última delas em meados de Fevereiro. Uma semana depois desse encontro na capital chinesa, a delegação do país asiático foi negociar em Washington.

Na terça, à margem de uma colectiva de imprensa com seu homólogo brasileiro, Trump afirmou que “os diálogos com a China avançam muito bem”.

Na semana passada, o presidente americano tinha dado a entender que as negociações poderiam dar resultados em um prazo de três ou quatro semanas, confirmando que não ocorreria uma cúpula com seu homólogo chinês, Xi Jinping, antes de Abril.