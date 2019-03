AIPEX participa na Bolsa de Turismo de Lisboa

A AIPEX participou durante cinco dias na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), realizado de 13 a 17 de Março de 2019. A Stand da AIPEX recebeu mais de 400 visitas entre elas de potenciais investidores que apresentaram questões relacionadas com o visto de investidor e o registo de investimento privado em Angola, sendo que a questão mais frequente foi o repatriamento de capitais, lê-se num comunicado enviado ao Portal de Angola.

Durante os cinco dias de evento a AIPEX manteve encontros bilaterais com os representantes de alguns países participantes como Moçambique e Zimbabwe, este último mostrou intenção de comprar mel de Angola.

Segundo informações da AIPEX, de modo geral as empresas que contactaram a agência tiveram interesse no ramo Sol Mar, como a abertura de resorts, a realização de actividades recreativas, surf e percurso de montanhas e balões de turismo.

O pavilhão de Angola esteve representado por 12 empresas ligadas ao ramo do turismo e foi inaugurado pela Ministra do Turismo de Angola, Ângela Bragança. O objectivo principal da AIPEX na BTL foi essencialmente a divulgação e atração do Investimento Privado para o sector do turismo em Angola.

Para além dos expositores de centenas de destinos de todo o mundo, o programa da BTL incluiu também workshops temáticos, apresentações de destino, provas gastronómicas, ou apresentações culturais.